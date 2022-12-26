Bülent Ersoy'un sahneye davet ettiği Aleyna Tilki detone oldu
Aleyna Tilki, dinlemeye gittiği Bülent Ersoy'un ısrarı üzerine sahneye çıktı. Sahnede şarkı söyleyen Aleyna Tilki'nin detone olması sosyal medyada eleştirildi.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" açıklamasıyla hayranlarını üzmüştü.
ŞARKI SÖYLERKEN ZORLANDI
Genç şarkıcı Bülent Ersoy'u dinlemeye gittiği gece Ersoy'un ısrarı üzerine sahneye çıktı.
Ersoy'u kıramayan ünlü şarkıcı Bergen'in şarkısını yeniden seslendirdi. Şarkı söylemekte güçlük çeken Aleyna Tilki ara ara detone oldu.
Sosyal medya kullanıcıları ise genç şarkıcının yorumunu yerden yere vurdu. Bazı kullanıcılar ise Tilki'nin ses tellerinden rahatsız olduğunu söyleyerek eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.
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