Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Burak Deniz hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:26

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:26

Burak Deniz; Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak. Ünlü oyuncu Burak Deniz, bir dizinin çekimleri için bulunduğu Adana'da meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının da olduğu otelin bahçesinde çıkardığı kavga nediyle yargılanıyor. Bu kararın ardından yurttaşlar Burak Deniz'in kim olduğunu, nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Deniz hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

BURAK DENİZ KİM?

17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İzmit'te büyüdü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ardından Gazi Lisesini bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okudu. Lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. 2018 yapımı Arada filmi Burak Deniz'in yer aldığı tek film.

Büşra Develi ile olan 3 yıllık ilişkileri 2018 yılında noktalandı.

BURAK DENİZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Kolej Günlüğü - Onur

Sultan - Tarık

Kaçak - Burak Topçuoğlu

Medcezir - Aras

Tatlı Küçük Yalancılar - Toprak Kaynak

Gecenin Kraliçesi - Mert Marden

Aşk Laftan Anlamaz - Murat Sarsılmaz

Bizim Hikaye - Barış Aktan (Savaş)

Maraşlı - Celal Kün

İki Yabancı - Kenan Öztürk

Yarım Kalan Aşklar - Ozan

Cahil Periler - Asaf

Kal - Semih

Şahmaran - Maran Yaloğlu

BURAK DENİZ'İN ÖDÜLLERİ

GQ Men of the Year 2017 - Yılın Yükselen Oyuncus

Latina Turkish Awards Ödülleri 2019 - En İyi Erkek Oyuncu

Latina Turkish Awards Ödülleri 2019 - En İyi Dizi Çifti

5. Şehrin En İyi Markaları Ödülleri 2021 - En İyi Erkek Oyuncu