Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Burak Deniz hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Burak Deniz'in hayatı yaşadığı dava süreci nedeniyle yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Burak Deniz hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...
Burak Deniz; Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nde toplam 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak. Ünlü oyuncu Burak Deniz, bir dizinin çekimleri için bulunduğu Adana'da meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının da olduğu otelin bahçesinde çıkardığı kavga nediyle yargılanıyor. Bu kararın ardından yurttaşlar Burak Deniz'in kim olduğunu, nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Burak Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Deniz hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
BURAK DENİZ KİM?
17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İzmit'te büyüdü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ardından Gazi Lisesini bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okudu. Lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. 2018 yapımı Arada filmi Burak Deniz'in yer aldığı tek film.
Büşra Develi ile olan 3 yıllık ilişkileri 2018 yılında noktalandı.
BURAK DENİZ HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Kolej Günlüğü - Onur
Sultan - Tarık
Kaçak - Burak Topçuoğlu
Medcezir - Aras
Tatlı Küçük Yalancılar - Toprak Kaynak
Gecenin Kraliçesi - Mert Marden
Aşk Laftan Anlamaz - Murat Sarsılmaz
Bizim Hikaye - Barış Aktan (Savaş)
Maraşlı - Celal Kün
İki Yabancı - Kenan Öztürk
Yarım Kalan Aşklar - Ozan
Cahil Periler - Asaf
Kal - Semih
Şahmaran - Maran Yaloğlu
BURAK DENİZ'İN ÖDÜLLERİ
GQ Men of the Year 2017 - Yılın Yükselen Oyuncus
Latina Turkish Awards Ödülleri 2019 - En İyi Erkek Oyuncu
Latina Turkish Awards Ödülleri 2019 - En İyi Dizi Çifti
5. Şehrin En İyi Markaları Ödülleri 2021 - En İyi Erkek Oyuncu
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