Rosa Parks kimdir, ne zaman öldü? Rosa Parks'ın yaşam öyküsü...
Rosa Parks, ABD'de ırk ayrımcılığının son erdirilmesi mücadelesinde en önemli anlardan birine imza attı. Peki, Rosa Parks kimdir? İşte Rosa Parks'ın yaşamı...
Rosa Parks kimdir?
Rosa Louise McCauley 4 Şubat 1913 tarihinde Alabama'da dünyaya geldi. 1943'te Amerikan Yurttaş Hakları hareketine katıldı. 1955'te Alabama eyaletinde, siyahilere uygulanan ayrımcılığa karşı tavır koyarak sonrasındaki hareketin başlangıcını yapan kişi oldu.
Irkçılıkla mücadelede ilk kıvılcım
O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde siyahilerle beyazlar otobüslere ayrı kapıdan biniyor, kendilerine ayrılmış ayrı yerlere oturuyorlardı. Rosa Parks bir gün Montgomery'de otobüse bindi. O otobüste bir beyaz, beyazlara ayrılan yerde yer bulamayınca, siyahilere ait bölümde oturmakta olan Rosa Parks'tan koltuğundan kalkıp kendisine yer vermesini istedi. Şoför de kalkması için uyardı ama Parks yerinden kalkmadı. Tutuklandı ve hapse girdi.
Montgomery otobüs eylemi
Olaydan sonraki bir yıldan daha uzun bir süre boyunca siyahiler otobüslere binmediler, her yere yürüyerek gittiler. Protesto eylemleri bir yıl sonra meyvesini verdi. ABD Federal Mahkemesi, otobüslerdeki bu uygulamayı yasakladı. Ama Rosa Parks Alabama'da beyazlar tarafından taciz edildiği için kuzeye taşınmak zorunda kaldı.
Aynı tarihlerde Alabama valisi, siyahileri üniversitelere almama gayreti içindeydi. Martin Luther King'in başını çektiği giderek büyüyen hareket 1964'te çıkarılan yasa ile başarıya ulaştı. Rosa Park bu direnişin sembolü haline geldi.
Rosa Parks'ın ölümü
Parks , 24 Ekim 2005'te 92 yaşında Detroit'in doğu tarafındaki dairesinde hayatını kaybetti.
Rosa Parks'ın özel yaşamı
1932'de Rosa, Montgomery'den bir berber olan Raymond Parks ile evlendi. Kocası 19 Ağustos 1977'de gırtlak kanserinden öldü.
1999'da Time dergisince 20. yüzyılın insan hakları savunucusu seçildi. Parks 1996 yılında Başkanlık Hürriyet madalyasına lâyık görüldü. 1999 yılının başında da, Kongre'nin altın madalyasına hak kazandı ve bu ödülü Bill Clinton'un elinden aldı.
1976: Detroit , 12. Cadde "Rosa Parks Bulvarı" olarak adlandırıldı.
1979: NAACP, Parks'a en yüksek onuru olan Spingarn Madalyası verdi.
1980: Martin Luther King Jr. Ödülünü aldı.
1982: California Eyalet Üniversitesi, Fresno, Parks'a Afrikalı-Amerikalı Başarı Ödülü'nü verdi. Daha sonraki yıllarda hak eden öğrencilere verilen onur, Rosa Parks Ödülleri oldu.
1983: Sivil haklar alanındaki başarılarından dolayı Michigan Kadınlar Onur Listesi'ne girdi.
1984: 100 Si
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