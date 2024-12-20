O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu! Kimler sahne alacak?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:57

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:57

Acun Ilıcalı’nın her yıl gelenek haline getirdiği ve büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri ve katılımcıları belli oldu.







31 Aralık Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan program, birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına ev sahipliği yapacak.



JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER VAR?



O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in jüri kadrosunda, daha önce programda yer alan ve izleyicinin sevgisini kazanan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yeniden jüri koltuğuna oturacak.

Bu yılın sürpriz ismi ise sevilen oyuncu Ezgi Mola oldu.







SAHNEYE ÇIKACAK İSİMLER



O Ses Türkiye’nin geleneksel yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler müzikteki yeteneklerini sergileyecek. İşte sahneye çıkacak isimler:

Beril Pozam ve Ersin Arıcı (Yalı Çapkını dizisinden)

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör (Kızılcık Şerbeti dizisinden)

"Hastayım Sana" şarkılarıyla beğeni toplayan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti

Aslıhan Güner (Yalan dizisinden)

Mert Turak (Kızıl Goncalar dizisinden)

Mina Demirtaş (Kızıl Goncalar’da Zeynep karakterini canlandırıyor)

Ülkü Hilal Çiftçi (İnci Taneleri dizisindeki Ayça rolü ve güzel sesiyle dikkat çekiyor)

Ayrıca, yarışmada sahne alacak diğer ünlü isimler şunlar:

Giray Altınok

Diren Polatoğulları

Barış Kılıç

Esra Bilgiç

Aleyna Tilki



Eser Yenenler & Berfu Yenenler

Nalet Bebe (Ömer Başdoğan)

Dilan Çiçek Deniz

Her yıl olduğu gibi yine unutulmaz performansların yaşanacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece yaşatmayı hedefliyor.