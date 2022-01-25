'Burası Türkiye, herkes bu topluma göre yaşamalı' diyen İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümlerini "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle eleştiren ve açıklamalarıyla tepki çeken ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Konsere başlamadan önce gazetecilerle bir araya gelen Yıldızhan bu kez "İsterse çıplak çıksınlar" dedi.
Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte
karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak
konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri
eleştirmiş, Yıldızhan'ın ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.
"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"
Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimlerin sahnede
giydiği iddialı kostümleri eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:
“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da
bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da
sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne
adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz
nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”
Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada
gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.
Açıklamaları gündemdeki yerini koruyan Yıldızhan, son olarak sözlerine açıklık
getirdi.
Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; önceki akşam
Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıkan ünlü türkücü, konser öncesi gazetecilerle
bir araya gelerek, sorulara cevap verdi.
"İSTERLERSE ÇIPLAK ÇIKSINLAR"
Ünlü isim, "O röportajdan sonra aldığım mesajın,
telefonun haddi hesabı yok. Belli ki birçok insanın duygularına tercüman
olmuşum ama ben orada kendi görüşümü ifade ettim. Bazı kendini bilmezler konuyu
alakasız yerlere getirdiler. Tabii onlarda kendi tanıtımını yapacaklar diye
fırsat bildiler benim söylemimi. İsterse çıplak çıksınlar. Ben kendi fikrimi
paylaştım sadece" dedi.
"KİMSE BANA İFTİRA ATAMAZ"
Hakkında çıkan haberler hakkında da konuşan Yıldızhan, "Kendini bilmez insanların üzerine attıkları iftiraları karşılıksız bırakmayacağım söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki; benim beraat edip, suçsuz bulunduğum bir davadan kimse bana iftira atamaz. Avukat ordusuyla bunların hepsinin hesabını adalet makamlarında soracağım. Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz!" diye konuştu.
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