Burç Baysal kimdir? Burç Baysal nereli, kaç yaşında? Burç Baysal'ın kariyeri
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi. Peki, Burç Baysal kimdir? Burç Baysal nereli, kaç yaşında? Burç Baysal'ın kariyeri...
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde başkanlığa Burç Baysal seçildi. Peki, Burç Baysal kimdir? Burç Baysal nereli, kaç yaşında? Burç Baysal'ın kariyeri...
BURÇ BAYSAL KİMDİR?
Burç Baysal, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. Eğitimi ve iş yaşamı boyunca hızla yükselerek, özellikle Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) Başkanlığı ile tanınmıştır.
BURÇ BAYSAL'IN KARİYERİ
Burç Baysal, iş insanları arasında güçlü bir bağ kurmayı başarmış, bölgedeki iş dünyasının daha etkili bir şekilde organizasyonlar yapmasına öncülük etmiştir. Eski Amedspor Yüksek İstişare Kurulu başkanı ve mevcut kulüp başkanıdır.
Etiketler: #Amed Sportif Faaliyetler #Burç Baysal #kimdir?
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