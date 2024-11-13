Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:49

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:49

Gazeteci, yazar ve moderatör Hilal Köylü, siyaset gündemine dair yorumlarıyla geniş bir kesimin dikkatini çekerken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik sert eleştirileri, medya ve siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bu olay, kamuoyunda tartışmalara neden olarak yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hilal Köylü kimdir? Gazeteci Hilal Köylü kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

HİLAL KÖYLÜ KİMDİR?

Hilal Köylü, 1991 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimine başlayarak gazetecilik alanına ilk adımını atmıştır. Üniversiteden 1995 yılında mezun olduktan sonra, kariyerine hızla başlamış ve 1996 yılında Radikal Gazetesi’nde yayın hayatına adım atmıştır. Gazetecilik eğitimine olan ilgisini yüksek lisans ile pekiştiren Köylü, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak uzmanlık alanını genişletmiştir.

Radikal Gazetesi'nde İlk Deneyimler (1996-2002)

Hilal Köylü’nün medya dünyasındaki ilk deneyimi, 1996-2002 yılları arasında çalıştığı Radikal Gazetesi’nde gerçekleşti. Bu süreçte eğitim, sağlık, kültür, çevre ve gençlik gibi birçok farklı konuyu ele alan haberler hazırlayarak geniş bir kitleye ulaştı. 2002 yılına kadar Radikal Gazetesi’nde dış politika muhabiri olarak da görev yaptı. Bu görevinde önemli haberlere ve röportajlara imza atan Köylü, 2002-2003 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda akredite muhabir olarak da çalıştı.

Televizyon Kariyeri ve Yeni Deneyimler (2011-2013)

2011-2013 yıllarında HaberTürk TV bünyesine katılan Hilal Köylü, burada Ankara Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. Bu dönemde siyasi gelişmeleri yakından takip ederek televizyon haberciliği alanında önemli bir yer edindi. Ayrıca 24 Saat Gazetesi ve Anka Medya gibi kuruluşlarda da görev alan Köylü, medya sektöründeki deneyimlerini genişletti.

Deutsche Welle ve Uluslararası Gazetecilik (2014-Günümüz)

2014 yılında Deutsche Welle'de (DW) çalışmaya başlayan Hilal Köylü, burada uluslararası haberleri ve analizleriyle dikkat çekmeye devam etti. DW bünyesindeki görevi sayesinde küresel siyasete dair kapsamlı yorumlar yapma imkanı buldu. Günümüzde ise Sebestiyet'in Ankara Temsilcisi olarak çalışmalarını sürdüren Köylü, aynı zamanda Serbest TV adlı YouTube kanalında program sunmaktadır. Çalışmaları, uluslararası siyaset ve ABD-Orta Doğu ilişkileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Uzmanlık Alanları ve Yaptığı Röportajlar

Hilal Köylü’nün kariyerinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği gibi uluslararası kuruluşlarla yaptığı röportajlar öne çıkmaktadır. Türkiye’deki birçok büyükelçilik temsilcileriyle yaptığı röportajlarla da dikkat çeken Köylü, Türkiye’nin dış ilişkiler ve iç politikalarına dair kapsamlı analizler sunmuştur.