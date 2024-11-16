Burcu Esmersoy'dan estetik açıklaması: 'Yüzüme asla işlem yaptırmam'
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy (48), son günlerde yüzüne estetik yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Burcu Esmersoy, Nişantaşı'nda muhabirlerle sohbet ederken 'Yüzüme asla işlem yaptırmam' diyerek estetik dedikodularını kesin bir dille yalanladı.
"KENDİNİZLE OYNAMAYIN"
2 Eylül 2023'te iş insanı Nazım Akmandil ile evlenen Esmersoy, geçmişte estetik müdahaleler konusunda düşüncelerini açıklamış, botoks ve dolguya karşı olduğunu ifade etmişti. Yalnızca göz kapağı ameliyatı yaptırdığını belirten Esmersoy, kaşını incelttirdiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.
Gençlere estetik müdahalelerle ilgili tavsiyelerde bulunan sunucu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kaşınızla, yüzünüzle oynamayın. İnsan bir kez müdahale ettiğinde sonrasında pişmanlık yaşayabiliyor."
Yüzünde estetik olduğu iddiasıyla gündeme gelen Esmersoy, dün alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin “Yüzünüzde bir değişim var gibi” yorumuna, “Hayır, yüzüme işlem yaptırmam” diyerek karşılık verdi ve doğal güzelliğini koruduğunu bir kez daha vurguladı.
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