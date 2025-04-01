Burhan Abiş kimdir? AKP'li Burhan Abiş kaç yaşında, nereli? Burhan Abiş öldü mü?

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Peki, Burhan Abiş kimdir? AKP'li Burhan Abiş kaç yaşında, nereli? Burhan Abiş neden öldü?

Burhan Abiş kimdir? AKP'li Burhan Abiş kaç yaşında, nereli? Burhan Abiş öldü mü?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:32

AKP Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş (79), bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Evli, 4 çocuk babası Abiş'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi. Peki, Burhan Abiş kimdir? AKP'li Burhan Abiş kaç yaşında, nereli? Burhan Abiş neden öldü?

BURHAN ABİŞ KİMDİR?

1946 doğumlu olan Burhan Abiş, Ulaşlı Belediye Başkanı olarak 1986-1994 yılları arasında görev yapmıştır. Abiş'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. 

BURHAN ABİŞ EVLİ Mİ?

Evli olan Burhan Abiş, 4 çocuk babasıydı.


Etiketler: #Burhan Abiş #Recep Tayyip Erdoğan #kimdir?

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