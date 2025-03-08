Burhan Şeşen, İlhan Şeşen'in son sağlık durumunu açıkladı
Ünlü müzisyen Burhan Şeşen, akciğer kanseri tedavisi gören amcası İlhan Şeşen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.
İlhan Şeşen, Aralık 2024'te "akciğer kanserine yakalandı" haberiyle gündeme gelmiş, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.
76 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna dair ortaya atılan iddiaya Burhan Şeşen'den yanıt geldi.
'KOCAMAN BİR YALAN'
Ünlü müzisyen, amcası hakkında yapılan "Tedavi süreci artık tükendi" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi.
X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan Burhan Şeşen, "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu ablayla konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #İlhan Şeşen
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Gürel'in 'ölüm nedeni' belli oldu
- Dev santrali sattılar!
- 'Onu okumayı bırakalı yıllar oldu'
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- Trabzonspor'un stadyumunda korkutan görüntüler!
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Emekli ikramiyesine zam geliyor!