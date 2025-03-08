Burhan Şeşen, İlhan Şeşen'in son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü müzisyen Burhan Şeşen, akciğer kanseri tedavisi gören amcası İlhan Şeşen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

Burhan Şeşen, İlhan Şeşen'in son sağlık durumunu açıkladı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:32

İlhan Şeşen, Aralık 2024'te "akciğer kanserine yakalandı" haberiyle gündeme gelmiş, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

76 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna dair ortaya atılan iddiaya Burhan Şeşen'den yanıt geldi.

'KOCAMAN BİR YALAN'

Ünlü müzisyen, amcası hakkında yapılan "Tedavi süreci artık tükendi" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi.

X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan Burhan Şeşen, "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu ablayla konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #İlhan Şeşen

İlgili Haberler

İlhan Şeşen’den kötü haber: Kansere yakalandı

İlhan Şeşen’den kötü haber: Kansere yakalandı
Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumu kritik boyuta ulaştı

Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumu kritik boyuta ulaştı
İlhan Şeşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? İlhan Şeşen şarkıları...

İlhan Şeşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? İlhan Şeşen şarkıları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler