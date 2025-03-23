Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş kimdir? Kadir Binbaş neden gözaltına alındı?

Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş'ın yaşamı araştırılıyor. Peki, Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş kimdir? Kadir Binbaş neden gözaltına alındı?

Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş kimdir? Kadir Binbaş neden gözaltına alındı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 23:57

Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş kimdir? Kadir Binbaş neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

KADİR BİNBAŞ KİMDİR?

Kadir Binbaş 1968 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1995 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

KADİR BİNBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ülke genelinde eylemler başlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Bursa'da gerçekleştirilen eylemlerde yurttaşlar ve polis arasında arbede çıktı. Eylemler sırasında Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş gözaltına alındı.


Etiketler: #Bursa Tabip Odası #Kadir Binbaş #kimdir?

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