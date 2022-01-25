Büşra Pekin, Ayberk Perkcan'ın ölümü ile sarsıldı: 'Gözyaşlarımı tutamıyorum'
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan, 51 yaşında hayatını kaybetti. Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ise ölüm haberi karşısında yıkıldı. Gözyaşlarını tutamadığını belirten Pekin, "Seni çok seviyorum" dedi.
Kış Uykusu ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ve bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan, dün hayatını kaybetti. Oyuncunun genç yaşta ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla" demişti.
"GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM"
Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ise ölüm haberinin ardından adeta yıkıldı. Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abin. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları konuştu
- Bitcoin'de yukarı yönlü hareket başladı
- NASA'dan 1 milyon dolarlık soru
- 9 sinagog, açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak
- Tepkilerin ardından İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
- Toplantıda gazeteciye küfür etti
- Buzlu yolda kamyonet apartmanın bahçesine düştü
- Prof. Dr. Sipahi'den korkutan uyarı
- İsrail'e büyükelçi olarak kim atanacak?
- Instagram’ın sevilen özelliği Twitter'a geliyor