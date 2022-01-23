Dilberay'ı canlandıran Büşra Pekin: 'Projeye evet demem kaçınılmazdı'
Sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan Dilberay filminde başrolde yer alan Büşra Pekin, bu filmi neden seçtiğini anlatırken, "O kadar fazla sebep vardı ki 'Evet varım' demek kaçınılmazdı” diye konuştu. Film, 4 Şubat 2022'de gösterime girecek.
Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın hayatını anlatan
Dilberay filminde başrolde yer alan Büşra Pekin, filmde yer almasını
“Kaçınılmaz” olarak nitelendirdi.
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’a konuşan Pekin, “Bu projeyi
bana yönetmenimiz Ketche teklif etti, kendinizi teslim edeceğiniz yönetmen bu
anlamda çok önemlidir. Ketche'nin varlığı burada çok önemli bir rol oynuyordu.
Dilber Ay'ın hikayesini, yaptığımız toplantıda bana anlattığında zaten
neredeyse senaryoyu okumadan ikna olduğumu hissettim. Çünkü anlattığı hikaye
çok başkaydı” dedi.
"SENARYOYU OKURKEN AĞLADIM"
“Dilber Ay'ı tanıyordum, çok seviyordum ama bu kadar derin
bir geçmişi olduğunu bilmiyordum” diyen Pekin, senaryoyu okuyunca çok
etkilendiğini ve okurken ağladığını anlattı.
Filme neden “Evet” dediğini açıklayan ünlü oyuncu, “Üç ortak
yapımcısı olan, pandemi gibi zorlu şartlarda yüksek bütçe çıkarabilen, işin
arkasında duran bir yapım şirketi olması da burada çok önemli bir faktördü.
Hepsi bir arada birleşti ama en önemlisi bence burada çok çarpıcı bir kadın
hikayesi var. Ve çok ilham olabilecek bir hikaye... Ben de bir kadın olarak,
bir oyuncu olarak, bir sanatçı olarak burada var olmayı bir sorumluluk olarak
gördüm. Bir taraftan zorlu bir rol olması da beni etkiledi, bu sebeplerden
dolayı filmin kadrosunda olmak istedim. O kadar fazla sebep vardı ki 'Evet
varım' demek kaçınılmazdı” diye konuştu.
4 ŞUBAT'TA VİZYONA GİRECEK
Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatını anlatan Dilberay filmi, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu filmde Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler de rol alıyor.
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