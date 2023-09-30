Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:49

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:54

Büşra Pekin, Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla adını duyurmuştu. Son dönemle sıkılıkla gündeme gelen ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN KİM?

Elif Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyüdü. Yaşar Neng Koleji’nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

BÜŞRA PEKİN'İN KARİYERİ...

2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını attı. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katıldı. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer aldı. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde yer aldı. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirdi, aynı zamanda bazı skeçlerin yazarlığını da üstlendi. 2009 yılında vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Çok Filim Hareketler Bunlar filminde de yer aldı. 2011 yılında Şirin Hatun karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oldu. 2014 yılında Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaştı ve yazar Pucca'yı canlandırdı. Ardından sırasıyla Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de başrolde yer aldı. Pekin, son olarak 2022 yılında vizyona giren Dilberay filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırdı.

BÜŞRA PEKİN HANGİ DİZİ VE PROGRAMLARDA YER ALDI?

2002 - En Son Babalar Duyar

2003 - Hayat Bilgisi

2006 - Bir Demet Tiyatro

2006 - Fırtına

2008 - Sınıf

2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2010 - Geniş Aile

2011 - Muhteşem Yüzyıl

2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer

2012 - Annem Uyurken

2012 - İşler Güçler

2014-2015 - Kardeş Payı

2014 - Kim O!

2023 - Yıldız De Bana

BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2007 - Kutsal Damacana

2009 - Neşeli Hayat

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2010 - Gişe Memuru

2013 - Mutlu Aile Defteri

2014 - İtirazım Var

2014 - Hadi İnşallah

2014 - Mucize

2015 - Nadide Hayat

2016 - Benim Adım Feridun

2017 - Kolonya Cumhuriyeti

2017 - Tatlım Tatlım

2019 - Fırıncının Karısı

2020 - Bayi Toplantısı

2022 - Dilberay

2023 - Çok Aşk