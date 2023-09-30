Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Büşra Pekin'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar, Hadi İnsallah, Dilberay gibi yapımlarla tanınan oyuncunun nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi dizi ve filmlerde yer aldığı merak ediliyor. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Büşra Pekin, Çok Güzel Hareket Bunlar programıyla adını duyurmuştu. Son dönemle sıkılıkla gündeme gelen ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Pekin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
BÜŞRA PEKİN KİM?
Elif Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 tarihinde babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyüdü. Yaşar Neng Koleji’nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
BÜŞRA PEKİN'İN KARİYERİ...
2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını attı. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katıldı. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer aldı. 2007 yılında Kutsal Damacana adlı filmde Selen karakteriyle başrolde yer aldı. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer aldı ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirdi, aynı zamanda bazı skeçlerin yazarlığını da üstlendi. 2009 yılında vizyona giren Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü ve Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Çok Filim Hareketler Bunlar filminde de yer aldı. 2011 yılında Şirin Hatun karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oldu. 2014 yılında Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaştı ve yazar Pucca'yı canlandırdı. Ardından sırasıyla Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı filmlerinde de başrolde yer aldı. Pekin, son olarak 2022 yılında vizyona giren Dilberay filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırdı.
BÜŞRA PEKİN HANGİ DİZİ VE PROGRAMLARDA YER ALDI?
2002 - En Son Babalar Duyar
2003 - Hayat Bilgisi
2006 - Bir Demet Tiyatro
2006 - Fırtına
2008 - Sınıf
2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar
2010 - Geniş Aile
2011 - Muhteşem Yüzyıl
2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer
2012 - Annem Uyurken
2012 - İşler Güçler
2014-2015 - Kardeş Payı
2014 - Kim O!
2023 - Yıldız De Bana
BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2007 - Kutsal Damacana
2009 - Neşeli Hayat
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar
2010 - Gişe Memuru
2013 - Mutlu Aile Defteri
2014 - İtirazım Var
2014 - Hadi İnşallah
2014 - Mucize
2015 - Nadide Hayat
2016 - Benim Adım Feridun
2017 - Kolonya Cumhuriyeti
2017 - Tatlım Tatlım
2019 - Fırıncının Karısı
2020 - Bayi Toplantısı
2022 - Dilberay
2023 - Çok Aşk
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Ödediği vergi ‘çerez parası’ denecek kadar az!
- Yargıdan 'Ali Fuat Taşkesenlioğlu' kararı
- Süresiz başkanlık!
- Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Do Not Disturb'e ilk tepkiler
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’
- Osman Kavala'dan açıklama!
- DEVA Partisi kararını açıkladı!
- Amasya'da yolcu otobüsü devrildi!
- Listede dikkat çeken örnekler...