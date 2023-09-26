Oyuncu Cemal Toktaş: 'Hastane çıkışı Emniyet'ten alındım, mahkemeye çıkarıldım'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:19

Güncelleme: 26.09.2023 - 15:43

Ünlü oyuncu Cemal Toktaş, geçen günlerde yayımladığı video ile sosyal medyada TT (Trend Topic) oldu.

Toktaş videonun ardından, TRT'de yayımlanan "Sadık Ahmet" filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aynı dönemde zatürre nedeniyle hastanede yattığını açıklayan Cemal Toktaş, Instagram hesabından paylaştığı mesajlarla yaşadıklarını anlattı.

"KOVULDUĞUMU İNTERNETTEN ÖĞRENDİM"

Toktaş paylaşımında, "5 gün zatürreden hastanede yattım. Hastane odasına polisler geldi Vatan Emniyet’ten. İşten kovulduğumu internetten öğrendim. Menajerime bana bilgi verildiği söylenmiş. Beni kimse aramadı, hastaneye çıkışı Emniyet'e alındım. Sonra Anadolu Adliyesi, sonra mahkeme. Sonra adli kontrollü serbest. Her cuma imza atıyorum" ifadelerini kullandı.