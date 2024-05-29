Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:14

Güncelleme: 29.05.2024 - 17:15

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün yüzyıllar sonra ilk kez aynı çizgide bir araya gelecek. Peki, Büyük gezegen geçidi ne zaman, nereden izlenebilecek? Büyük gezegen geçidi Türkiye'de görülecek mi?

GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN, NEREDEN İZLENEBİLECEK?

6 gezegen geçişi 3 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de gün doğumlarının hemen öncesinde doğu ufuk çizgisi tarafından görülebilecek. Gezegen dizilimi ise en net olarak ABD'nin New York Eyaleti'nde gün doğumundan hemen önce saat 05.00 - 05.30 (TSİ: 12.00 - 12.30) arasında izlenebilecek.

GEZEGEN GEÇİDİ NASIL GÖZLEMLENİR?

Gezegen geçidi gün doğumlarında ufuk çizgisinin rahat olarak görülebildiği yerlerde çıplak gözle izlenebilecek. Ancak çıplak gözle görünemeyen bölgelerde teleskopla izleme yapılabilecek.