Büyük hevesle başlamışlardı... Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Yıldız De Bana' yarışması yayından kaldırıldı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:53

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:53

Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hamdi Alkan, Büşra Pekin ve Tansel Öngel'in kadrosunda yer aldığı Yıldız De Bana yarışması, 3 hafta önce yayın hayatına başladı.

Yetenek avına çıkılan yarışmanın ilk bölümü canlı olarak ekrana geldi. 2 hafta boyunca bant yayını olarak ekrana gelen yarışmadan kötü haber geldi.

YAYINDAN KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, program düşük reytingleri nedeniyle hem yapımcı, hem de kanalın ortak kararıyla 3. bölümden sonra yayından kaldırıldı.

Aylar sonra yarışmayla ekrana dönen usta isimlerden henüz bir açıklama gelmedi.