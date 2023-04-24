Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran alfabe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümüne alfabe sorusu damga vurdu. Boğaziçi Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi genç yarışmacı soruyu bilemeyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:29
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran alfabe sorusu
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atv ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni bölümü dün yayınlandı. Yarışmaya alfabe sorusu damga vurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi yarışmacı, ikinci ve baraj sorusunda neredeyse eleniyordu.

Yarışmacını ikinci soruda karşısına, “Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?” sorusu çıktı. Yarışmacı, doğru cevabı hatırlayamadı ve seyirci joker hakkını kullandı.

Yarışmacı, 4 saniye kala seyircilerin yardımıyla 'D-DE' cevabı verdi. 


Kim Milyoner Olmak İster ATV yarışma

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