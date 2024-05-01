Büyük yüzleşme gerçekleşti: 'Timur'dan ayrılacaksın!'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:46

Güncelleme: 01.05.2024 - 09:46

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimleri buluşturan yayımlandığı her hafta zirvedeki yerini koruyan Bahar dün yayımlanan 11. bölümü ile gündeme oturdu. Dizinin yayımlanan yeni bölümünde ortaya çıkan yalan ardından büyük yüzleşme gerçekleşti. İşte son bölümde yaşananlar...

BAHAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar'ın 11. bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!

RENGİN VE BAHAR YÜZLEŞMESİ

Rengin hastane ile birlikte gidilen köyde Bahar ile konuştu.

"Söylediklerini düşündüm. Ve seni dinlemeye karar verdim. Hastaneyi bırakıyorum ama bir şartım var. Sen de Timur'dan ayrılacaksın." dedi.