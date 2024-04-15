Pelin Karahan 'Bahar'a geliyor: Rolünün ayrıntıları belli oldu!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:03

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:05

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi her salı muhteşem oyunculukları, rejisiyle, eğlenceli ve değerli mesajlar işleyen konusuyla seyircinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümüne Pelin Karahan’ın renk katacağı öğrenilmişti. Karahan’ın hayat vereceği Sevda rolüyle ilgili detaylar da merak konusuydu.

Karahan’ın böbrek yetmezliği olan Sevda karakterine hayat vereceği dizide Bahar, kendisi gibi nakil ameliyatı olacak genç kadına destek olacak ve bu süreçte eşi Timur’un kendisine geçmişte organ nakli konusunda yardımcı olmadığı gerçeğiyle yeniden yüzleşecek.