Çabası yeterli olmadı... Takım arkadaşlarından destek gecikmedi: 'Canavar gibi mücadele ettin'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 23:59

Güncelleme: 17.02.2025 - 00:04

Survivor 2025'te kadınlar haftasında adaya veda eden isim Serenay oldu. Meryem ile sona kalan yarışmacı 3-0'dan skoru 3-2'ye getirmeyi başarsa da gecenin sonunda Meryem 5-2 skoruyla kazanan yarışmacı oldu. Mücadelenin sonunda takım arkadaşı Hükmet "İyi mücadele ettin, canavar gibi mücadele ettin" diyerek elenen arkadaşını teselli etti.

Serenay'ın vedası tüm takım arkadaşlarını derinden etkiledi:

"Burada olmak çok güzel, Survivor çok güzel. Kendini sınadığın bir yarışma. Normalde tahammül edemeyeceğin şeylere burada tahammül ediyorsun. Paylaşmayı zaten biliyoruz ama burada paylaşmak başka bir seviyeye çıkıyor çünkü belki sadece bir kere sahip olabiliyorsun ona ama yine de paylaşmak istiyorsun arkadaşınla."

Serenay tüm yarışmacılara teşekkür ederek adadan ayrıldı:

"Mutluyum, diğer arkadaşlarım da tadını çıkarsın. Çok güzel bir yerdesiniz. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Birini kırdıysam karşı takımdan özür dilerim. Çok sorun yaşamadık diye düşünüyorum zaten. Kendi takım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Çok güzel bir sezon geçirin."