Çağatay Ulusoy, bölüm başı ücretiyle rekor kırdı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 'Gaddar' dizisiyle yaptığı anlaşmayla Kıvanç Tatlıtuğ'u da geçerek, Türkiye’nin en pahalı oyuncusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:56
Çağatay Ulusoy, bölüm başı ücretiyle rekor kırdı
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Oyuncu Çağatay Ulusoy, FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan 'Gaddar' dizisi için hazırlık yapıyor. 

Ay Yapım dizisinde Levent rolünü canlandıracak olan oyuncu, bölüm başına alacağı ücretle rekor kırdı.

KIVANÇ TATLITUĞ'U DA GEÇTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza atan Ulusoy bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret alacak.

Böylece Çağatay Ulusoy, 'Aile' dizisiyle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ’u aldığı ücrette geçmiş oldu.

Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı 'Gaddar' dizisini Sinan Öztürk yönetecek. 


Çağatay Ulusoy

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