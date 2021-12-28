Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman

28 Aralık 2021 Salı, 16:31

TRT 1’de çekilen 3 efsane sezonun ardından internete taşınan Leyla İle Mecnun, 8 yıllık aradan sonra halen sevenlerini güldürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın Exxen adlı dijital platformunda yoluna devam eden dizi, yeni sezonu ile yakında hayranlarıyla buluşacak.

3 Eylül’de Exxen’deki 1. sezonu, TRT 1 serüveniyle 4. sezonunu yayınlayan Leyla ile Mecnun, yine tam kadro bir şekilde ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

YENİ SEZONDAN İLK FRAGMAN

Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonundan fragman yayınlandı.

Platform, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, fenomen dizinin yeni sezon yayın tarihini de paylaştı. Dizinin ikinci sezon ilk bölümünün 31 Aralık’ta yayınlanacağı duyuruldu.

İşte merak edenler için yeni sezondan ilk fragman:

TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi "Leyla ile Mecnun", geçtiğimiz sezonda Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen ile yeniden ekrana taşınmıştı.

Aynı kadro ve aynı hikâye üzerinden ilerleyen dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Deniz Işın, Osman Sonant gibi isimler yer alıyor.