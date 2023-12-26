Gözleri 4 gün kapalı kalan Çağla Şıkel gözyaşlarına boğuldu

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:07

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:07

'Karanlık inziva' meditasyonun sonunda 4 günün ardından gözleri açılan manken ve sunucu Çağla Şıkel, gözyaşlarına boğuldu. O anlarda Şıkel’i, Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş teselli etti.

'Karanlık inziva’ adı verilen meditasyonda ise katılımcılar önce 3 gün boyunca gözleri kapalı şekilde yaşıyor. Hiçbir teknolojik aracın kullanılmadığı kampta, katılımcılar kişisel ihtiyaçlarını da yardımcılar aracılığıyla gideriyor. 4. günde ise ormanlık alana gözleri kapalı şekilde bırakılan katılımcıların, bulundukları binayı içgüdüleriyle bulmaları isteniyor.

