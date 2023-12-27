Çağla Şıkel ile popüler oldu! Karanlık İnziva nedir? Karanlık inziva meditasyonu neden yapılır?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:10

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:10

Adını sıklıkla duymaya başladığımız ‘karanlık inziva, sessiz inziva’ kavramları; duyguların yönetimi, bilinmezliğin sınırsızlığı ve kendine güven konularına farklı bir perde aralıyor. 'Karanlık inziva' meditasyonun sonunda 4 günün ardından gözleri açılan manken ve sunucu Çağla Şıkel, gözyaşlarına boğuldu. O anlarda Şıkel’i, Yoga Eğitmeni Çetin Çetintaş teselli etti.

KARANLIK İNZİVA NEDİR?



Duyguların tesadüfi olmadığını, her birinin belli bir sebepten ortaya çıktığını savunan Çetin Çetintaş, duyguların kontrolsüzce yaşanması veya bastırılması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlarını bu inziva sayesinde deneyimleme şansı sunuyor.

Sınırlı sayıda katılımcının olduğu ve 4 gün süren inziva; algıladığımız dünyayı zihnimizin ne kadar kendi yanılgılı algısıyla tamamlayarak “gördüğünü” fark etmeyi sağlıyor. Uzun süredir kendi üzerine çalışmalar yapan kişiler için uygun olan karanlık inziva, yaşamla ilişkiyi derinden dönüştürücü birçok özel pratiğin içinden geçilen bir süreci kapsıyor.

KARANLIK İNZİVA MEDİTASYONU NASIL YAPILIR?

Tüm bu sürecin sezgilerimizi güçlendirirken, teslimiyetin muazzam bir güç olduğunu fark etmemize yardımcı olacağını söyleyen ve karanlık inziva sürecini anlatan Çetin Çetintaş: ’Bu süreçte yediğimiz yemeği, yürüdüğümüz yolu, yaptığımız pratikleri ve diğer her deneyimi gözlerimizi inziva boyunca göz bantlarıyla tamamen kapalı şekilde gerçekleştiriyoruz. İnzivaya katılan herkes tek kişilik odalarda kalıyor ve odalar kişilerin kendine istemsizce zarar vermesini engelleyici şekilde dizayn ediliyor. Yemekhane ve pratik alanlarına katılımcılar gözetmenler eşliğinde gidiyorlar. 4. günün sabahı gün doğumuyla birlikte gözlerini açıyorlar ve inziva yolculuklarını tamamlıyorlar.’ ifadelerine yer verdi.