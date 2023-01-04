'Çalıntı anı' iddiası gündem olmuştu: Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu tiye aldı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 15:55

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkarak 'Bal Böceği' şarkısını söylemişti.

Performanslarından sonra jüri üyeleriyle sohbet eden çiftten Doğulu, evliliklerinde yaşadıkları bir olayı anlatmıştı.

EŞİYLE YAŞADIKLARI TARTIŞMAYI ANLATTI

Yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, şöyle konuşmuştu:

"Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız.

Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor."

HİKAYENİN ÇALINTI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Doğulu'nun anlattıkları, yazar ve aile danışmanı Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetilmişti.

Kısa sürede Twitter'da gündem olan Doğulu için "Hikaye çalıntı, çok komik ya" yorumları yapılmıştı. Ünlü çift ise yorumlara sessiz kalmıştı.

KAYGILAROĞLU'NDAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Yaşananları tiye alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da, çok bilinen bir hikâyeyi kendi hikâyesiymiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaygılaroğlu'nun anlattığı hikâye şöyle:

"Geçmiş zaman İzmir Fuar’dayız. Hava müthiş, güneş tepede. Eğlenceler, şarkılar, şovlar. Bir baktım köşede biri canı sıkkın oturuyor. Abi dedim hayırdır? Dedi boşver. Dedim gel sıkma canını konuşalım. Yok diyor ama gözyaşları sicim gibi. Dedim bak gel böyle olmaz. Şurada bir palyaço var herkesi güldürüyor, seni ona götüreyim. Hafifçe doğruldu boynuma bir öpücük bıraktı ve ne dese beğenirsin... O palyaço benim."