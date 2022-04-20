Çam Dağı'nın etekleri nisanda açan ters lalelerle renklendi
Halk arasında "ağlayan gelin, boynu bükük" olarak bilinen ters laleler, Kocaali kırsalında görsel şölen sunuyor.
Her yıl nisan ayının ortalarında açan ve yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyen laleler, fotoğrafseverlere de birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı veriyor.
Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği çiçeklerin yanı sıra kum zambağı ve kardelen gibi çok sayıda bitkinin yetiştiği bölge zengin florasıyla dikkati çekiyor.
HER ŞEYİ ÇOK GÜZEL OLAN BİR BÖLGEDE YAŞIYORUZ
Doğasever Ebru Yetim, çocukluğundan bu yana doğaya ve fotoğraflara ilgisinin bulunduğunu belirterek, "Burası endemik bitki türlerini bulabileceğiniz çok güzel bir yer. Ters lalelerin fotoğraflarını çekmek için geldim. Daha önce de kardelenleri fotoğraflamıştım. Doğası, her şeyi çok güzel olan bir bölgede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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