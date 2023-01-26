Çamaşırlarınızı kar beyaz yapacak 3 malzemeli deterjan karışımı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 19:22

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 19:22

Beyaz çamaşırlarınızın kar gibi beyaz ve lekesiz olmasını isteyenlerdenseniz, şimdi paylaşacağımız bilgiler işinizi kolaylaştıracak.

Perdeler, beyaz gömlekler, tişörtler, ayakkabılar ve masa örtüleriniz artık gözlerinizi alacak kadar bu teknik sayesinde kar beyaz olacak.

İNATÇI LEKELERİ YOK EDİYOR

Çamaşır yıkarken en zor şeylerden birisi de beyazlara bulaşan kir ve lekeleri çıkarmaktır. Bazen çok pahalı deterjanlar bile beyaz çamaşırlardaki lekeleri çıkarmaya yetmez. Küçük bir leke bile can sıkıcı olabilir. Bir çok kişi beyaz çamaşırlarını çıkmayan lekeler nedeniyle çöpe atmıştır.

Hazırsanız çamaşırlarınızı kar beyaz yapacak yöntemi şimdi sizlerle paylaşacağız.

BEYAZ ÇAMAŞIRLAR İÇİN EN ETKİLİ KARIŞIM

Beyazlarınız için kullandığınız çamaşır deterjanı, tek başına etki etmiyorsa o zaman bazı küçük eklemeler yaparak işleri çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Deterjanınızın içine bir paket çamaşır sodası ekleyin. Üzerine de yarım paket kadar temizlik karbonatı eklediğinizde işlem tamamlanmış olacak.

Tüm bu malzemeleri ekledikten sonra deterjanı güzelce karıştırın.

Beyazlarınızı yıkayacağınızda bu karışımdan kullanabilirsiniz. Çamaşırlarınız bu işlemden sonra kar beyaz olacak. Sonuca hayran kalacaksınız.

Bazı kumaşlarda yıpratıcı etki yaratabileceği için çok ince kumaşlı beyazları bu karışımla yıkamanız önerilmiyor.

Öte yandan yıkama sırasında 40 derece ısı ayarı yeterli olacaktır. Beyazlar haricindeki renklerde kullanıldığında bu karışım ağartma yapabilir. O nedenle kıyafetlerinizin beyaz olduğundan emin olmalısınız.