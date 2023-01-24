Lokantalardaki çaylar bu teknikle lezzetli oluyormuş

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 20:09

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 20:09

Çay en sevilen milli içeceklerimizden. Özellikle lokantalarda yemek sonrası gelen çaylar çok lezzetli oluyor.

5O yıl boyunca lokanta işleten Mustafa amca lezzetli çay demlemenin püf noktalarını anlattı.

DEMLİĞE ŞEKER KOYUN

Çayın acı olmasını pek istemeyiz. Ancak bunun pratik bir çözümü var.

Demlediğiniz çaya 1 tatlı kaşığı şeker eklemek çayın acısını almaya yardımcı olacaktır. Bir tutam eklenen şeker hem çayın acısını alacak hem de çayın çok daha lezzetli demlenmesini sağlayacaktır.

Çay demlerken bilmeniz gereken diğer püf noktalar;

* Taze çay kullanın. Çay satın aldıktan sonra mutlaka cam kavanozda muhafaza edin. Üstü açık paketlerden yaptığınız çay lezzetsiz olur.

* Çay demlerken mutlaka içme suyu kullanın. Çeşme suyu kireçli olduğundan demlediğiniz çayda lezzetsiz olacaktır. Bu yüzden bu püf noktayı kesinlikle atlamayın.

BİR PÜF NOKTA DAHA;

Kuzey Makedonya başta olmak üzere çok sayıda Balkan ülkesindeki Türk restoranlarında çay limonla servis ediliyor.

Aslında bu alışkanlık eskiden Türkiye'de de yaygındı.

Çayı peki neden limonla içmek gerekiyor?

C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önler. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını da sağlamaktadır. Ayrıca limonla içilen çay çok daha lezzetli olmaktadır.