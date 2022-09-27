Camdaki Kız dizisinde sürpriz: Cemal Hünal kadroya dahil oldu
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezonuna, romantik filmlerin en çok aranan ismi dahil oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine yeni bir isim dahil oldu.
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı "Issız Adam" dizisinde başrol oynayan Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisine dahil olarak, Selen'in eski sevgilisini canlandıracak.
TV100'ün haberine göre; Hünal, dizide Koroğlu ailesinin kızları Selen’in (Selma Ergeç) eski sevgilisini canlandırarak ‘’Emir’’ rolüne hayat verecek.
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