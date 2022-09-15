Camdaki Kız'ın yeni sezonu ne zaman başlıyor? Camdaki Kız'ın yeni sezonunda neler yaşanacak?
Kanal D'nin ilgi ile takip edilen dizisi Camdaki Kız yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Camdaki Kız'ın 3 sezonu ne zaman başlayacak? Camdaki Kız'ın yeni sezonunda neler yaşanacak?
Camdaki Kız 48. bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizinin 3. sezonu başlıyor.
CAMDAKİ KIZ'IN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız yeni sezonuyla 15 Eylül Perşembe 20.00'de başlayacak.
CAMDAKİ KIZ'IN YENİ SEZONUNDA NELER YAŞANACAK?
Cezaevinde olan Sedat zor günler geçirmektedir. Kendisine destek ararken hüsrana uğrar. Başta Rafet olmak üzere herkes Sedat'a o malum soruyu sorar. Nalan ise Hayri ile gün geçtikçe daha fazla yakınlaşmaktadır. Bu Feride 'nin dikkatini çekerken asıl sürpriz bir isim tarafından Nalan zor durumda bırakılır. Nalan'a gelen bir not tüm olayların seyrini değiştirecektir.
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