Gonca Vuslateri'den güzel haber: Anne oluyor!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:46

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu Gonca Vuslateri 7 aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı.

Şu günlerde Abdullah Oğuz’un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri çekimlere koştururken güzel haberi aldı. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu söyleniyor.

Vuslateri, geçtiğimiz Ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."

2,5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor. Ünlü oyuncunun 2 ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.