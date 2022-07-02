'Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında, evli mi?
Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında? Tamer Levent'in eşi kim? İşte Tamer Levent'in yaşam öyküsü...
Tamer Levent 1950 yılında İzmir'de doğdu. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk genel başkanıdır.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığını yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesi'nde drama çalışmaları başlatmıştır.
Tamer Levent'in rol aldığı oyunlar
İstanbul Efendisi
My Fair Lady (Müzikal)
İnsandan Kaçan (Mysantrophe)
Genç W.’nin Yeni Acıları
Billy Budd (Yasalar ve İnsan)
Sultan Kız
Monserrat
Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot
Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi
Keşanlı Ali Destanı
Bir Sabah Gülerek Uyan
Tam Rolünde
Ebedî Koca
Burgonya Prensesi Ivona
Matmazel Helsinka
Karacaoğlan
Sanatçının Ölümü
Tartuffe
Düşler Yolu
Yaşamaya Dair
Ramazan'la Cülide
Mutlu Yıllar
Galileo'nin Yaşamı
Yalancının Resmi
Venedik Taciri
Rain Man (Yağmur Adam)
Kuvayi Milliye
Küheylan
TAMER LEVENT'İN YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Bir Elin Nesi Var
Bütün Dünya Oyun Sahnesi - Tamer Levent
Bernarda Alba'nın Evi
Yeniden Yaratma-oyun
Önce İnsan - Yılmaz Karakoyunlu
Masal Kadınları
Carmen - Georges Bizet
Mança'lı Adam - Don Kişot
Yaşamaya Dair
Caligula
Bakhai
Kalpaklılar
Ney Dans Prodüksiyonu
Ferhat ile Şirin
Domuz Ahırı
Midas’ın Kulakları
Yalancının Resmi
Ölümü Yaşamak
Ak Kartalın Oğlu Gılgameş
TAMER LEVENT'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Tatlı Rüyalar
Sam Rüzgarı
Gülpare
Yaralı Yürek
Vazgeç Gönlüm
Akşamdan Kalma
Akşamdan Kalma 2
Kılıç Günü
Akşamdan Kalma 3
Tepenin Ardı
Atlılar
İzzet Kaptan ve Oğlu
Su ve Ateş
Yunus Diye Göründüm
Simindis Kundzuli
Fatih, Kanal D
Kış Uykusu, 2014
Bana Artık Hicran De
Misafir
Aşk Yeniden
Ertuğrul 1890
Cesur ve Güzel
İstanbullu Gelin
Yol Arkadaşım 2
Çiçero
Maria ile Mustafa
Menajerimi Ara
Camdaki Kız
TAMER LEVENT'İN EŞİ KİM?
Tamer Levent, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982 yılında evlendi. 1984 yılında oğlu Efe ve 1985 yılında kızı Hazel dünyaya geldi.
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