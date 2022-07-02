'Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında, evli mi?

Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında? Tamer Levent'in eşi kim? İşte Tamer Levent'in yaşam öyküsü...

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:03
'Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında, evli mi?
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Tamer Levent 1950 yılında İzmir'de doğdu. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.   Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk genel başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığını yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesi'nde drama çalışmaları başlatmıştır.

Tamer Levent'in rol aldığı oyunlar

İstanbul Efendisi 

My Fair Lady (Müzikal)  

İnsandan Kaçan (Mysantrophe) 

Genç W.’nin Yeni Acıları 

Billy Budd (Yasalar ve İnsan) 

Sultan Kız 

Monserrat 

Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot 

Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi 

Keşanlı Ali Destanı 

Bir Sabah Gülerek Uyan 

Tam Rolünde 

Ebedî Koca 

Burgonya Prensesi Ivona 

Matmazel Helsinka 

Karacaoğlan 

Sanatçının Ölümü 

Tartuffe

Düşler Yolu 

Yaşamaya Dair 

Ramazan'la Cülide

Mutlu Yıllar 

Galileo'nin Yaşamı

Yalancının Resmi 

Venedik Taciri 

Rain Man (Yağmur Adam) 

Kuvayi Milliye 

Küheylan

TAMER LEVENT'İN YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Bir Elin Nesi Var 

Bütün Dünya Oyun Sahnesi - Tamer Levent

Bernarda Alba'nın Evi 

Yeniden Yaratma-oyun

Önce İnsan - Yılmaz Karakoyunlu 

Masal Kadınları 

Carmen - Georges Bizet

Mança'lı Adam - Don Kişot

Yaşamaya Dair 

Caligula 

Bakhai 

Kalpaklılar 

Ney Dans Prodüksiyonu 

Ferhat ile Şirin 

Domuz Ahırı

Midas’ın Kulakları 

Yalancının Resmi 

Ölümü Yaşamak 

Ak Kartalın Oğlu Gılgameş

TAMER LEVENT'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tatlı Rüyalar

Sam Rüzgarı 

Gülpare

Yaralı Yürek

Vazgeç Gönlüm

Akşamdan Kalma 

Akşamdan Kalma 2 

Kılıç Günü 

Akşamdan Kalma 3

Tepenin Ardı 

Atlılar 

İzzet Kaptan ve Oğlu 

Su ve Ateş

Yunus Diye Göründüm

Simindis Kundzuli 

Fatih, Kanal D

Kış Uykusu, 2014 

Bana Artık Hicran De

Misafir

Aşk Yeniden

Ertuğrul 1890 

Cesur ve Güzel

İstanbullu Gelin

Yol Arkadaşım 2

Çiçero

Maria ile Mustafa

Menajerimi Ara

Camdaki Kız

TAMER LEVENT'İN EŞİ KİM?

Tamer Levent, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982 yılında evlendi. 1984 yılında oğlu Efe ve 1985 yılında kızı Hazel dünyaya geldi.


Tamer Levent Seynan Levent Camdaki Kız
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