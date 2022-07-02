'Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent kimdir? Tamer Levent kaç yaşında, evli mi?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:03

Tamer Levent 1950 yılında İzmir'de doğdu. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk genel başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi. Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığını yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesi'nde drama çalışmaları başlatmıştır.

Tamer Levent'in rol aldığı oyunlar

İstanbul Efendisi

My Fair Lady (Müzikal)

İnsandan Kaçan (Mysantrophe)

Genç W.’nin Yeni Acıları

Billy Budd (Yasalar ve İnsan)

Sultan Kız

Monserrat

Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot

Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi

Keşanlı Ali Destanı

Bir Sabah Gülerek Uyan

Tam Rolünde

Ebedî Koca

Burgonya Prensesi Ivona

Matmazel Helsinka

Karacaoğlan

Sanatçının Ölümü

Tartuffe

Düşler Yolu

Yaşamaya Dair

Ramazan'la Cülide

Mutlu Yıllar

Galileo'nin Yaşamı

Yalancının Resmi

Venedik Taciri

Rain Man (Yağmur Adam)

Kuvayi Milliye

Küheylan

TAMER LEVENT'İN YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Bir Elin Nesi Var

Bütün Dünya Oyun Sahnesi - Tamer Levent

Bernarda Alba'nın Evi

Yeniden Yaratma-oyun

Önce İnsan - Yılmaz Karakoyunlu

Masal Kadınları

Carmen - Georges Bizet

Mança'lı Adam - Don Kişot

Yaşamaya Dair

Caligula

Bakhai

Kalpaklılar

Ney Dans Prodüksiyonu

Ferhat ile Şirin

Domuz Ahırı

Midas’ın Kulakları

Yalancının Resmi

Ölümü Yaşamak

Ak Kartalın Oğlu Gılgameş

TAMER LEVENT'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tatlı Rüyalar

Sam Rüzgarı

Gülpare

Yaralı Yürek

Vazgeç Gönlüm

Akşamdan Kalma

Akşamdan Kalma 2

Kılıç Günü

Akşamdan Kalma 3

Tepenin Ardı

Atlılar

İzzet Kaptan ve Oğlu

Su ve Ateş

Yunus Diye Göründüm

Simindis Kundzuli

Fatih, Kanal D

Kış Uykusu, 2014

Bana Artık Hicran De

Misafir

Aşk Yeniden

Ertuğrul 1890

Cesur ve Güzel

İstanbullu Gelin

Yol Arkadaşım 2

Çiçero

Maria ile Mustafa

Menajerimi Ara

Camdaki Kız

TAMER LEVENT'İN EŞİ KİM?



Tamer Levent, televizyon yapımcısı Seynan Levent'le 1982 yılında evlendi. 1984 yılında oğlu Efe ve 1985 yılında kızı Hazel dünyaya geldi.