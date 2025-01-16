Cameron Diaz, 10 yıl sonra Hollywood'a döndü

Yayınlanma: 16.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 16.01.2025 - 11:55

2014 yılından bu yana hiçbir filmde rol almayan ünlü oyuncu Cameron Diaz, uzun bir aranın ardından Hollywood’a geri dönme kararı aldı.

Diaz, Jamie Foxx ile birlikte rol aldığı "Back in Action" filmiyle beyazperdede yeniden boy gösterdi. Los Angeles’taki yangınlar nedeniyle New York prömiyeri iptal edilen filmin yıldızları, galayı Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirdi.

10 YIL ARANIN ARDINDAN İLK FİLM GALASI

4 kez Altın Küre ödülüne aday gösterilen Cameron Diaz, 10 yıl sonra ilk kez bir film galasında yer aldı. Son olarak Aralık 2014’te Annie filminin galasına katılan Diaz, uzun bir aradan sonra Hollywood’a dönüş yaptı.

YENİ PROJELER YOLDA

Diaz’ın Hollywood’a dönüşü bununla da sınırlı kalmayacak. Ünlü oyuncunun, Shrek serisinin 5. filmi için Fiona karakterine geri döneceği ve Outcome adlı kara komedi filminde Keanu Reeves ile birlikte rol alması için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

NEDEN ARA VERMİŞTİ?

Cameron Diaz, 10 yıl süren aranın ardından oyunculuğa geri dönme kararını ailesiyle birlikte verdiğini belirtti. Benji Madden ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Diaz, "Ailem için tam da doğru zamandı" dedi. Oyunculuğa ara verme kararını ise, "Aylarca 12 saat çalışıyorsunuz ve başka bir şey için zaman kalmıyor. Huzur buldum ve kendimle ilgilenmeye başladım," diyerek açıkladı.

"BACK IN ACTION" FİLMİ KONUSU

"Back in Action" filmi, CIA casusluğundan emekli olup aile kurmaya karar veren Emily ve Matt'in hikayesini konu alıyor. Ancak yıllar sonra, çiftin gerçek kimlikleri ortaya çıkınca kendilerini yeniden casusluk dünyasında mücadele ederken buluyorlar. Filmin kadrosunda Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou ve Glenn Close gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Seth Gordon bulunuyor.