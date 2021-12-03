Can Bonomo: 'Sanki yeniden doğmuşum, üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim'

03 Aralık 2021 Cuma, 10:44

Öykü Karayel ile 2018’den bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Can Bonomo, geçen nisan ayında oğlu Roman’ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile yeniden objektif karşısına geçti.

34 yaşındaki müzisyen, oğluyla yeni fotoğrafını, “Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim… Canlarım benim. Aferin bize” sözleriyle Instagram hesabından yayınladı.

Can Bonomo’nun gönderisine takipçileri beğeni yağdırdı.

'BONOMO ÇETESİ'

Ünlü isim, geçtiğimiz hafta eşi ve oğluyla bu pozunu, "Bonomo çetesi!" notuyla paylaşmıştı. Takipçileri Can Bonomo'nun gönderisine, Roman'ın kendisine çok benzediği şeklinde yorumlar yapmıştı.

'BENİM KOPYAM GİBİ'

34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" demişti.