Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi

Kariyerini İtalya’da devam ettiren Can Yaman, son yaptığı hareketle yine çok konuşuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:19
Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi
Abone Ol google-news

Şu günlerde Sandokan adlı dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman 11 milyonluk instagram hesabı sildi. Yakışıklı oyuncunun bu kararının nedeni merak konusu oldu.

Aktarılan bilgilere göre Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesi… Can Yaman eylül ayına kadar dizi çekimlerine devam edecek.


Can Yaman haberleri Instagram haberleri italya haberleri

İlgili Haberler

Can Yaman’ın polisiye dizisi rekor kırdı

Can Yaman’ın polisiye dizisi rekor kırdı
Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'

Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'
Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı

Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler