Ünlü oyuncu Can Yaman 11 milyonluk Instagram hesabını sildi
Kariyerini İtalya’da devam ettiren Can Yaman, son yaptığı hareketle yine çok konuşuldu.
Şu günlerde Sandokan adlı dizisinin çekimlerine devam eden Can Yaman 11 milyonluk instagram hesabı sildi. Yakışıklı oyuncunun bu kararının nedeni merak konusu oldu.
Aktarılan bilgilere göre Yaman’ın hesabını silme nedeni sosyal medyanın kendisine faydadan çok zarar getirmesi ve yaptığı işlere konsantrasyonunu etkilemesi… Can Yaman eylül ayına kadar dizi çekimlerine devam edecek.
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