Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'

Şu sıralar kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:55
Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Yaman, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Yaman, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" ifadelerini kullandı.

Yaman'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.


Can Yaman haberleri italya haberleri

İlgili Haberler

Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı

Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı
Can Yaman'dan rakı tepkisi: 'İtalyanların olsa tüm dünyaya tanıtırlardı'

Can Yaman'dan rakı tepkisi: 'İtalyanların olsa tüm dünyaya tanıtırlardı'
Oyuncu Can Yaman'dan tepki çeken hareket: Hayranının telefonunu yere fırlattı!

Oyuncu Can Yaman'dan tepki çeken hareket: Hayranının telefonunu yere fırlattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler