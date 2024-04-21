Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'
Şu sıralar kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Yaman, bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
Bir takipçisinin yorumuna yanıt veren Yaman, "Sizin gibi hayranlarım anlamalı ki benim gibi uluslararası bir aktör diğerleri gibi düşük maaşlı diziler yapmaz" ifadelerini kullandı.
Yaman'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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