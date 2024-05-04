Can Yaman’ın polisiye dizisi rekor kırdı

Can Yaman’ın polisiye dizisi Viola Come Il Mare 2”nin ilk 3 bölümü bir hafta önce dijital platformda yayınlanmasına rağmen dün ekrana gelen ilk bölümü Canale 5’te yine rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:28
Can Yaman’ın polisiye dizisi rekor kırdı
Abone Ol google-news

Can Yaman’ın başrolünü oynadığı "Viola Come Il Mare" dizisinin 2. Sezonu başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Can Yaman’ın bir polis müfettişine hayat verdiği "Viola Come il Mare" dizisinin 6 bölümden oluşan 2. Sezonunun ilk 3 bölümü önce 24 Nisan’da Mediaset’in dijital platformu Mediaset Infinity’de yayınlanmış ve rekor kırmıştı.

Dün akşam ise ilk bölümü Mediaset’in kanalı Canale5‘te ekrana gelen dizi 2 milyon 899 bin izleyici ve yüzde 16,70’lik payla gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Alexis Sweet ve Laszlo Barbo’nun yönettiği dizinin ilk bölümü Mediaset Infinity’de ise 963 bin kişi tarafından izlenmişti. Lux Vide CEO‘su Luca Bernabei projenin hem dijital platformda, hem de açık kanalda elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını açıkladı. Can Yaman’ın Francesca Chillemi’yle başrolünü paylaştığı dizinin ikinci bölümü 9 Mayıs Perşembe günü prime time’da Canale5‘te seyirciyle buluşacak.


Can Yaman haberleri italya haberleri rekor haberleri

İlgili Haberler

Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'

Can Yaman'ın sözleri gündem oldu: 'Benim gibi bir aktör düşük maaşlı işler yapmaz'
Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı

Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı
Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'

Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler