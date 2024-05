Can Yaman’ın polisiye dizisi rekor kırdı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 17:28

Güncelleme: 04.05.2024 - 17:28

Can Yaman’ın başrolünü oynadığı "Viola Come Il Mare" dizisinin 2. Sezonu başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Can Yaman’ın bir polis müfettişine hayat verdiği "Viola Come il Mare" dizisinin 6 bölümden oluşan 2. Sezonunun ilk 3 bölümü önce 24 Nisan’da Mediaset’in dijital platformu Mediaset Infinity’de yayınlanmış ve rekor kırmıştı.

Dün akşam ise ilk bölümü Mediaset’in kanalı Canale5‘te ekrana gelen dizi 2 milyon 899 bin izleyici ve yüzde 16,70’lik payla gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Alexis Sweet ve Laszlo Barbo’nun yönettiği dizinin ilk bölümü Mediaset Infinity’de ise 963 bin kişi tarafından izlenmişti. Lux Vide CEO‘su Luca Bernabei projenin hem dijital platformda, hem de açık kanalda elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını açıkladı. Can Yaman’ın Francesca Chillemi’yle başrolünü paylaştığı dizinin ikinci bölümü 9 Mayıs Perşembe günü prime time’da Canale5‘te seyirciyle buluşacak.