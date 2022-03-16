Çanakkale Zaferi 107. yılında senfonik konserle anılacak

16 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, besteci Süleyman Alnıtemiz’in Çanakkale savaşlarının 100. yıl dönümü için yazdığı, Kanlısırt / Anzak senfonik şiiri sanatseverlerle buluşacak. İlk seslendirilişi 2015’te ünlü Polonyalı şef Marek Pijarowski tarafından gerçekleştirilen eser, Anzak ve Türk askerlerine ithaf edilmiş. Bu vesileyle konserde 20 Avustralyalı müzisyen de bulunacak.

Konser öncesi, CRR fuayesinde gerçekleşen Girişte Solda başlıklı müzik söyleşileri kapsamında, Çanakkale Deniz Zaferi ve Gelibolu’nun konuşulacağı bir de söyleşi gerçekleşecek. Müzikolog Ersin Antep moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide, tarihçi ve müzisyenler konuşmacı olarak bulunacak.

Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi saat 17.30’da başlayacak.



ÇANAKKALE SAVAŞI ÜÇ BÖLÜMDE ANLATILIYOR

Kanlısırt / Anzak Senfonik Şiiri’nin birinci bölümü Avustralya ve Yeni Zelanda’ dan toplanan askerlerin ülkelerinden ayrılmalarını, eğitilmelerini ve hasret çektiklerinde kendi şarkılarını söylemelerini anlatıyor.

Eserin ikinci bölümü Türk askerlerini anlatıyor. Koro solistle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirirken, anlatıcı Mehmet Akif Ersoy’ un Çanakkale adlı largo tempoda anlatıyor. Savaşın olduğu bu bölüm, yoğun ses topluluğunda gelişiyor.

“Dost Kahramanlar” ismiyle anılan eserin son bölümünde savaşın bitimine tanık olunuyor. Eser, ulu önder Atatürk'ün, Çanakkale’ de şehit düşen yabancı askerler için yazdığı sözlerle son buluyor.

Konserin başlama saati 20.00 olarak açıklandı.