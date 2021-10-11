Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya: "Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti"

11 Ekim 2021 Pazartesi, 13:55

Oyuncu Tamer Karadağlı ile Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın arasında yaşananlar gündemdeki yerini korurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Karadağlı'nın "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. 'Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz?' diye" şeklindeki ifadesini alıntılayan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim.. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan 'korkak erkek' sendromu. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle."

KARADAĞLI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada gündem olan Tamer Karadağlı, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. 'Kadınların konuşması bastırılıyor' denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye."

GİTTİĞİME PİŞMAN OLDUM

"Bana söylenen şey bu festivalin sanatla alakasının olmadığı, sadece politik olması. Gittiğime de pişman oldum. Kimin neyi savunduğu hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok. Burada sanatta bahsedildiği için ben sorgulamadan gittim Zaten hanımefendi HDP'yi ve Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş. Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Kadın düşmanlığı ne demek? Benim son oynadığım Savaşçı dizisindeki rolüm mü onu rahatsız etti."