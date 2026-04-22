Canan Karatay’dan yürek burkan itiraf: 'Eşimin hastalığında stresten dişlerim döküldü'

22.04.2026 12:10:00
Geçtiğimiz yıl 47 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybeden Prof. Dr. Canan Karatay, yaşadığı yas sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karatay, eşinin hastalık sürecinde yaşadığı yoğun stresin fiziksel sağlığını derinden etkilediğini ve bu dönemde dişlerinin döküldüğünü itiraf etti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Dr. Ali Başak Karatay'ın ardından sessizliğini bozdu. Daha önce verdiği röportajlarda eşine olan derin bağlılığını "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum" sözleriyle dile getiren Karatay, büyük kaybın ardından yaşadığı zorlu günleri paylaştı.

STRES FİZİKSEL SAĞLIĞINI VURDU

Katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulunan Karatay, eşinin hastanede tedavi gördüğü süreçte yaşadığı ruhsal çöküntünün fiziksel yansımalarını anlattı. Yaşadığı ağır stresin vücudunda kalıcı hasarlara yol açtığını belirten ünlü profesör, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü. O dönemde çok büyük bir üzüntü içerisindeydim ve hızla kilo verdim."

