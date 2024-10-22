Canan Karatay ekmeğin yerine öneriyor! 'Bundan yiyen düz duvara tırmanır'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:01

Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır yaptığı açıklamalarda ekmek tüketilmemesini öneriyor. Yemeklerde ekmeksiz yapamayanlara Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine farklı alternatifler öneriyor. Karatay iyi bir kahvaltı için "Turpu veya havucu çiğ olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız." diyor.

Karatay, çiğ turp ve havucun ekmeğin yerini tuttuğunu açıkladı.

HAVUCUN YARARLARI

Havucun içeriğinde bol miktarda bulunan beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek göz sağlığını destekler. Düzenli havuç tüketimi, özellikle yaşa bağlı görme bozukluklarının ve gece körlüğünün önlenmesinde etkilidir. Havuç, yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle C vitamini, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Potasyum bakımından zengin olan havuç, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar, damar tıkanıklığını önleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Havuç, lif bakımından oldukça zengindir. Düzenli tüketimi sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlık gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.











