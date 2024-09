Canan Karatay öneriyor: Her derde deva! 1 kaşık balla doğal antibiyotik oluyor!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:20

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:20

Kış mevsimi yaklaşırken hastalıklara karşı korunmak isteyenlere altın tavsiyeler veren Prof. Dr. Canan Karatay, doğal antibiyotik besinin sırlarını açıkladı. Canan Karatay'ın bile öve öve bitiremediği bu besin her derda deva oluyor. İşte, o mucizevi besin ve say say bitmeyen faydaları...

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI

Elektrolit dengesini sağlar: Turşu suyu, özellikle yoğun egzersiz sonrasında elektrolit dengesini sağlamak için idealdir.

Turşu suyu, özellikle yoğun egzersiz sonrasında elektrolit dengesini sağlamak için idealdir. Hızlı hidrasyon: İçerdiği tuz sayesinde vücudun su tutma kapasitesini artırarak hidrasyonu destekler.

İçerdiği tuz sayesinde vücudun su tutma kapasitesini artırarak hidrasyonu destekler. Kas kramplarını giderir: Yoğun egzersiz veya spor sonrası kas kramplarını hafifletir.

Yoğun egzersiz veya spor sonrası kas kramplarını hafifletir. Sindirim sistemini rahatlatır: Sindirime yardımcı olabilir ve mideyi rahatlatıcı etkisi vardır.

Sindirime yardımcı olabilir ve mideyi rahatlatıcı etkisi vardır. Antioksidan içerir: Turşu suyu, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar içerir.

Turşu suyu, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar içerir. Detoks etkisi: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Asit reflüyü hafifletir: Bazı kişilerde asit reflü semptomlarını hafifletebilir.

Bazı kişilerde asit reflü semptomlarını hafifletebilir. İltihaplanmayı azaltır: İçeriğindeki sirke sayesinde vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltabilir.

BALIN FAYDALARI

Doğal enerji kaynağı: Bal, içerdiği doğal şekerler sayesinde vücuda hızlı enerji sağlar.

Bal, içerdiği doğal şekerler sayesinde vücuda hızlı enerji sağlar. Antioksidan deposu: İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur.

İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bal, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Bal, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Boğaz ağrısını yatıştırır: Özellikle öksürük ve boğaz ağrısını hafifletici etkisi vardır.

Özellikle öksürük ve boğaz ağrısını hafifletici etkisi vardır. Yaraların iyileşmesini hızlandırır: Antibakteriyel özellikleri sayesinde küçük yaraların ve yanıkların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Antibakteriyel özellikleri sayesinde küçük yaraların ve yanıkların iyileşmesine yardımcı olabilir. Sindirim sistemini destekler: Bal, prebiyotik özelliği sayesinde sindirimi düzenleyebilir.

Bal, prebiyotik özelliği sayesinde sindirimi düzenleyebilir. Cilt sağlığına iyi gelir: Cilt maskelerinde kullanılan bal, cildi nemlendirir ve besler.

Cilt maskelerinde kullanılan bal, cildi nemlendirir ve besler. Hafızayı güçlendirir: Antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirebilir.

Antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirebilir. Kolesterolü düşürür: Balın düzenli tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Balın düzenli tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kalp sağlığını korur: Antioksidan içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Antioksidan içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Doğal tatlandırıcı: Rafine şeker yerine kullanılabilen sağlıklı bir tatlandırıcıdır.

Rafine şeker yerine kullanılabilen sağlıklı bir tatlandırıcıdır. Yatıştırıcı etkisi vardır: Ilık su ile karıştırıldığında uyku kalitesini artırabilir.

Ilık su ile karıştırıldığında uyku kalitesini artırabilir. Öksürük kesici: Bal, doğal bir öksürük kesici olarak bilinir ve özellikle çocuklarda güvenle kullanılabilir.

Bal, doğal bir öksürük kesici olarak bilinir ve özellikle çocuklarda güvenle kullanılabilir. Anti-inflamatuar etkisi: Bal, vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahiptir.

TURŞU SUYU VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI

Turşu suyu ile balın karışımı, her iki bileşenin sağladığı faydaların birleşimi ile çeşitli sağlık yararları sunabilir. İşte bu karışımın olası faydaları: