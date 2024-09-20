Canan Karatay öneriyor: Her derde deva! 1 kaşık balla doğal antibiyotik oluyor!
Yaptığı doğal besin önerileriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez doğal antibiyotik besinin mucizelerini anlattı. İşte, içine bir kaşık bal koyduktan sonra her derde deva olan o besin ve faydaları...
Kış mevsimi yaklaşırken hastalıklara karşı korunmak isteyenlere altın tavsiyeler veren Prof. Dr. Canan Karatay, doğal antibiyotik besinin sırlarını açıkladı. Canan Karatay'ın bile öve öve bitiremediği bu besin her derda deva oluyor. İşte, o mucizevi besin ve say say bitmeyen faydaları...
TURŞU SUYUNUN FAYDALARI
- Elektrolit dengesini sağlar: Turşu suyu, özellikle yoğun egzersiz sonrasında elektrolit dengesini sağlamak için idealdir.
- Hızlı hidrasyon: İçerdiği tuz sayesinde vücudun su tutma kapasitesini artırarak hidrasyonu destekler.
- Kas kramplarını giderir: Yoğun egzersiz veya spor sonrası kas kramplarını hafifletir.
- Sindirim sistemini rahatlatır: Sindirime yardımcı olabilir ve mideyi rahatlatıcı etkisi vardır.
- Antioksidan içerir: Turşu suyu, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar içerir.
- Detoks etkisi: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir.
- Asit reflüyü hafifletir: Bazı kişilerde asit reflü semptomlarını hafifletebilir.
- İltihaplanmayı azaltır: İçeriğindeki sirke sayesinde vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltabilir.
BALIN FAYDALARI
- Doğal enerji kaynağı: Bal, içerdiği doğal şekerler sayesinde vücuda hızlı enerji sağlar.
- Antioksidan deposu: İçerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bal, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlar.
- Boğaz ağrısını yatıştırır: Özellikle öksürük ve boğaz ağrısını hafifletici etkisi vardır.
- Yaraların iyileşmesini hızlandırır: Antibakteriyel özellikleri sayesinde küçük yaraların ve yanıkların iyileşmesine yardımcı olabilir.
- Sindirim sistemini destekler: Bal, prebiyotik özelliği sayesinde sindirimi düzenleyebilir.
- Cilt sağlığına iyi gelir: Cilt maskelerinde kullanılan bal, cildi nemlendirir ve besler.
- Hafızayı güçlendirir: Antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını destekleyerek hafızayı güçlendirebilir.
- Kolesterolü düşürür: Balın düzenli tüketimi, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
- Kalp sağlığını korur: Antioksidan içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltabilir.
- Doğal tatlandırıcı: Rafine şeker yerine kullanılabilen sağlıklı bir tatlandırıcıdır.
- Yatıştırıcı etkisi vardır: Ilık su ile karıştırıldığında uyku kalitesini artırabilir.
- Öksürük kesici: Bal, doğal bir öksürük kesici olarak bilinir ve özellikle çocuklarda güvenle kullanılabilir.
- Anti-inflamatuar etkisi: Bal, vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltıcı özelliklere sahiptir.
TURŞU SUYU VE BAL KARIŞIMININ FAYDALARI
Turşu suyu ile balın karışımı, her iki bileşenin sağladığı faydaların birleşimi ile çeşitli sağlık yararları sunabilir. İşte bu karışımın olası faydaları:
- Hızlı enerji ve elektrolit dengesi: Balın doğal şekerleri enerji verirken, turşu suyundaki elektrolitler vücudun sıvı dengesini korur ve spor sonrasında toparlanmayı hızlandırır.
- Sindirim sağlığını destekler: Bal, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını beslerken, turşu suyu probiyotiklerle sindirimi iyileştirir.
- Kas kramplarını önler: Turşu suyu kas kramplarını hafifletir ve bal ile birlikte enerji sağlar, kas yorgunluğunu önler.
- Bağışıklık sistemi desteği: Her iki bileşen de antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğundan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
- Boğaz ağrısını hafifletir: Bal, boğazı yatıştırırken, turşu suyu antiseptik özellikleri sayesinde enfeksiyonlarla savaşabilir.
- Hızlı toparlanma: Özellikle yoğun egzersiz sonrası, bu karışım vücudun toparlanma sürecini hızlandırır.
- İltihaplanmayı azaltır: Hem bal hem de turşu suyu anti-inflamatuar özelliklere sahiptir, böylece vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir.
- Doğal detoks: Turşu suyu, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, balın antibakteriyel etkisi detoks sürecini destekler.
Etiketler: #Canan Karatay #turşu #bal #mucizevi besin
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı