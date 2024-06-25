Canan Karatay erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2024 Salı, 10:38
Canan Karatay erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay'a göre pilav erkeklerde saç dökülmesine neden oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı olduğunu belirten Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe neden olduğunu belirtti.

Canan Karatay erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı

Pirincin saç dökülmesine neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, bunun tamamen bilimsel olduğunu ve kitabında yazdığını söyledi.

Canan Karatay erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı

Özellikle erkeklerin pilava daha düşkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, saç dökülmesinin temel sebeplerinden biri olduğunu vurguladı.

Canan Karatay erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, erkeklerin bol bol tereyağı, zeytinyağı ve omega 3 alması gerektiğini belirtti. Bol bol D vitamini ve B12 takviyesi almaları gerektiğini ekledi.

Canan Karatay erkeklerde kelliğe neden olan yemeği açıkladı

Aynı zamanda Karatay, "Saçınızın çıkmasını istiyorsanız cildinize iyi bakın, bol bol güneş banyosu yapın" diye konuştu.

Canan Karatay Pilav kellik

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