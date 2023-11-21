Güneş Aksüs
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Daha sağlıklı yaşlanmak mümkün mü?

21 Kasım 2023 Salı

Kim yaşlanmadan öylece kalmak ister? Yaşlanmaktan korkanlar var mı? Peki, neden yaşlanmak deyince aklımıza negatif şeyler geliyor? Biraz yaş alma şeklimizi konuşmak istiyorum bugün. Çünkü yaşlanmanın hastalık, hareketsizlik, yalnızlık ve güçsüzlük olduğunu düşünüyoruz. Belki de yaşlanma konusunda daha doğrusu ‘iyi yaşlanma’ konusunda çok da iddialı bir ülke olmadığımız için. Aslında, köylerde özellikle Ege’nin köylerinde uzun ve sağlıklı yaşayan çok kişi var. Ama yaşam kalitesi kötüleşmiş ve kendi kendine bakamayan da çok yaşlı var. Biz şu an karar verecek olsak hangisini seçerdik? Bir yaşlı insan hayal edelim. Arkadaşları ile tura çıkmış, daha önce hiç gitmediği bir şehirde, hiç görmediği sokaklarda geziyor, fotoğraf çekiyor, kahkahalar atıyor, güzel yemeklerin tadına bakıyor. Ya da bir yaşlı hayal edelim, sağlığı ve keyfi çok yerinde değil. Nasıl seçebiliriz ki? Yaşlanmaktan kaçış yok, bunu biliyoruz? Ama beslenme şeklimizin ve hatta yaşam tarzımızın nasıl yaşlandığımızı etkileyeceğini de biliyor muyuz? İyi yaşamaya çalışarak dünyadaki tüm hastalıklara karşı gelemeyiz. Bu hiçbir şeyi garanti etmez. Ama şunu sağlayabilir. Zayıf noktalarınızı güçlendirmeyi, sizi ayakta tutacak kemik ve kas sağlığını desteklemeyi, sizi koruyacak bağışıklık sistemini korumayı sağlayabilir. Riski azaltır. Gücünüzü artırır. Siz elinizden geleni yapın. Kendinize iyi bakmaktan vazgeçmeyin.

Daha iyi yaş almanızı sağlayacak 15 düzenli alışkanlık

  • Düzenli öğünler yapın. 2 ana 2 ara öğün, 3 ana 1 ara öğün, yaşamınıza hangisi uyuyor ise. Yeter ki bir düzende koruyun.
  • Su tüketimini arttırarak, günde 2,5 litreye ulaşın. Bugün 1 litre ise hedefiniz 1.5 litre olsun. Erkekler için 3 litreye çıkmak çok daha iyi olur. 
  • Her öğünde 4 temel besin grubundan (süt grubu, et grubu, sebze grubu ve tahıl grubu) oluşan tabaklar hazırlayarak besin çeşitliliği sağlayın.
  • Öğünlerdeki posa ( lif ) miktarını artırın. Her gıdanın liflisini seçin. Tam undan, rafine edilmemiş , en doğal halini bulmaya çalışın. Pirinç yerine esmer pirinç yemek gibi.
  • Beslenmenizde kalsiyum kaynağı süt, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller gibi besinler vazgeçilmeziniz olsun. 40 yaş sonrası kalsiyum desteğina başlayın.
  • Kalp damar sağlığınızı desteklemek için toplam yağ, doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek yiyeceklerden uzak durun. Omega - 3 alın. 
  • Tokluk seviyenizi artırarak kilo yönetiminde yardımcı olması açısından, basit şeker alımını azaltarak, kaliteli karbonhidrat kaynağı besinlere yönelin. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tüketin. Şeker yerine meyveler ile yapılmış tarifleri deneyin.
  • Yavaşlayan metabolizma hızını yükseltmek için günde 1-2 fincan yeşil çay için.
  • Yağ yakımını hızlandırmak için, günde ortalama 2-3 porsiyon süt grubundan (süt, yoğurt, cacık, ayran, kefir) seçtiğiniz besinleri tüketin. 
  • Sodyuma daha fazla duyarlı hale gelen kan basıncınız için tuzu azaltın. Baharatı artırın.
  • Besin çeşitliliğini artırın. Sağlıklı seçenekleri araştırın.
  • Stres seviyenizi kontrol altında tutun. Size ne iyi geliyor ise bulmaya çalışın.
  • Fiziksel aktivite oranınızı artırarak gün içinde hareketli olun. Bir adım daha fazla atmak için elinizden geleni yapın.
  • Ağırlığınız ideal ise koruyun, değil ise bir diyetisyenden yardım alın.
  • En önemlisi de bu süreci doğal karşılayarak hobilerinizi artırın ve hayatın tadını çıkarın.

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