Daha sağlıklı yaşlanmak mümkün mü?

21 Kasım 2023 Salı

Kim yaşlanmadan öylece kalmak ister? Yaşlanmaktan korkanlar var mı? Peki, neden yaşlanmak deyince aklımıza negatif şeyler geliyor? Biraz yaş alma şeklimizi konuşmak istiyorum bugün. Çünkü yaşlanmanın hastalık, hareketsizlik, yalnızlık ve güçsüzlük olduğunu düşünüyoruz. Belki de yaşlanma konusunda daha doğrusu ‘iyi yaşlanma’ konusunda çok da iddialı bir ülke olmadığımız için. Aslında, köylerde özellikle Ege’nin köylerinde uzun ve sağlıklı yaşayan çok kişi var. Ama yaşam kalitesi kötüleşmiş ve kendi kendine bakamayan da çok yaşlı var. Biz şu an karar verecek olsak hangisini seçerdik? Bir yaşlı insan hayal edelim. Arkadaşları ile tura çıkmış, daha önce hiç gitmediği bir şehirde, hiç görmediği sokaklarda geziyor, fotoğraf çekiyor, kahkahalar atıyor, güzel yemeklerin tadına bakıyor. Ya da bir yaşlı hayal edelim, sağlığı ve keyfi çok yerinde değil. Nasıl seçebiliriz ki? Yaşlanmaktan kaçış yok, bunu biliyoruz? Ama beslenme şeklimizin ve hatta yaşam tarzımızın nasıl yaşlandığımızı etkileyeceğini de biliyor muyuz? İyi yaşamaya çalışarak dünyadaki tüm hastalıklara karşı gelemeyiz. Bu hiçbir şeyi garanti etmez. Ama şunu sağlayabilir. Zayıf noktalarınızı güçlendirmeyi, sizi ayakta tutacak kemik ve kas sağlığını desteklemeyi, sizi koruyacak bağışıklık sistemini korumayı sağlayabilir. Riski azaltır. Gücünüzü artırır. Siz elinizden geleni yapın. Kendinize iyi bakmaktan vazgeçmeyin.

Daha iyi yaş almanızı sağlayacak 15 düzenli alışkanlık