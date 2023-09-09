Canikligil verdiği maaşı açıkladı: ‘Nasıl geçiniyorlar’ sorusuna verdiği yanıt tepki aldı

YouTube kanalı sahibi İlker Canikligil, çalışanlarına verdiği maaşı açıkladı. Çalışanlarının nasıl geçindiğiyle alakalı bir soru üzerine ise “Benim sorunum değil” cevabını veren Canikligil büyük tepki gördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:31
Canikligil verdiği maaşı açıkladı: ‘Nasıl geçiniyorlar’ sorusuna verdiği yanıt tepki aldı
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YouTube kanalı sahibi İlker Canikligil'in stajyer ve çalışanlarına verdiği maaşı açıkladıktan sonra ‘nasıl geçindikleriyle’ ilgili bir soru gelmesi üzerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. 

Canikligil stajyerlere devletin öngördüğü 3 bin 600 TL artı yemek ücreti, çalışanlara ise 16 bin TL, özel sigorta ve yemek ücreti ödendiğini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "16 bin TL ile İstanbul'da nasıl geçiniyor normal çalışanlar? merak ettim gerçekten" sorusuna İlker Canikligil ise buna "Benim sorunum değil" şeklinde yanıt verdi.

Canikligil daha sonra “Genel olarak patronlarin ve sirketlerin MUTLAK KOTU olduguna inanan bir suru insan var gordugum kadariyla. Bu sacma bir fikir. Iyi geceler” paylaşımı yaptı. 


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