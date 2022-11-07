Canlı yayında 'Ceren' diye bağırdı: Akıllara 'Tülay' vakası geldi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:19

4 Kasım 2022'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacağı haberini paylaşan Akit TV'nin canlı yayını sırasında bir yurttaş yayına müdahale etti. Bir anda yayına giren yurttaş "Ceren çok özledim seni gel. Allah rızası için gel. Ceren neredesin Ceren" diye bağırmaya başladı.

10 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Görüntüler, izleyenleri Flash TV ekranlarında Yalçın Çakır'ın sunduğu "Son Çare" programına götürdü. 10 yıl önceki programda Muhsin isimli kişi eşi Tülay'ın dönmesi için kameralara dönerek, "Tülay seni çok seviyorum, dön geri gel. Ne olursun gel" demişti.