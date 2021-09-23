Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Jenelle, canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi

23 Eylül 2021 Perşembe, 11:18

Yayınlarındaki müstehcenliklerden dolayı daha önce 5 kere hesabı banlanan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, son yayınında da gaz çıkardı. Bunun ardından Twitch, Jenelle isimli yayıncıyı sadece banlamakla yetinmedi, iş ortaklığına da son verdi.

Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde farklı bir olay yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu.

PARA KAZANMASI MÜMKÜN OLMAYACAK

Sputnik'in aktardığı habere göre, Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi.

Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına geliyor, ancak Indiefoxx bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak.