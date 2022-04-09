Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'den bir süredir haber alamıyordu. Evli ve 3 çocuk babası birinin yanına gittiği öğrenilen Sibel Kızılarslan, Müge Anlı stüdyosunda anne ve babasına kavuştu. Kızlarını evine dönmesi için ikna etmeye çalışan baba Ersin Kızılarslan canlı yayında kızına tokat attı ve bayıldı.
ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bu kez tokat skandalıyla gündeme geldi.
Programa katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü.
CANLI YAYINDA KIZINA TOKAT ATTI
Günler sonra kızları Sibel Kızılaraslan'a canlı yayında kavuşan anne baba, "Aklını başına al, ne olursa olsun kabulümüzsün" derken Sibel gözyaşları içinde Serdar'ı sevdiğini ifade etti. O sırada Ersin Kızılarslan, kızı Sibel’e tokat attı. Baba, attığı tokadın ardından bayıldı.
Müge Anlı ve ekibi ise yaşananların ardından şaşkınlık içinde olayı toplamaya çalıştı. Kısa bir süre sonra ise başka bir konuya geçildi.
Olay, sosyal medyada da tepki çekti.
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