Müge Anlı: Beni okey masasından attılar
Müge Anlı ile Tatlı Sert sunucusu Müge Anlı bir konuğun başına gelenleri dinlerken, kendi yaşadığı bir olayı anlattı. Anlı, okey masasında yaptığı hareketten sonra oyundan atıldığını söyledi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Safiye Çallı isimli konuğun dolandırılma hikayesi işlendi. Çallı; 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. Program sonrası Cüneyt Demiral ile yeniden görüşen Safiye Çallı, bu kez de 20 bin TL dolandırıldığını söyledi.
Safiye'nin, sosyal medyadan uzak kalması gerektiği konuşulması üzerine Müge Anlı, başına gelen ilginç bir olayı anlattı.
Telefonundan zaman zaman okey ve tavla oynadığından bahseden ve bu ortamlardaki konuşmalara şaşırdığını ifade eden Anlı, bir gün telefon numarasını paylaşan kadına kızdığını söyledi.
BENİ OKEY MASASINDAN ATTILAR
Anlı, "Ben oynuyorum tavla ve okey internette. Bir yazışmalar var, millet birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar inanamazsınız. Ben geçen birine yazdım 'Hanımefendi nasıl güvenip de telefon numaranızı paylaşıyorsunuz?' dedim. Beni okey masasından attılar. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış" ifadelerini kullandı.
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